Avete mai visto la Lamborghini cinese? Identica all’originale | ma costa pochissimo

Leggi tutta la notizia su free

(Di lunedì 5 febbraio 2024)maiil clonedellaUrus? Altro che 260mila euro: ecco quantoquesto modello, una miseria. (Free.it)Hai sempre sognato di guidare una stupendaUrus ma non puoi permetterla dal momento che i prezzi sono a dir poco proibitivi? Nessun problema: potresti acquistare, invece, questo vero e proprio clone in piena regola che arriva direttamente dalla Cina, è pressoché identico all’orignale e, soprattutto,praticamente una miseria.Una bellissima occasione per tutti coloro che hanno sempre sognato, magari per via del fatto che sono appassionati di auto, in particolar modo quelle di lusso o extra lusso, ma non hanno mai avuto l’opportunità di comprarne una dal momento che non vogliono aprire un finanziamento o un leasing a ...