Autovelox in Lombardia Ecco quando e dove saranno i controlli da lunedì 5 a domenica 11 febbraio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Milano, 52024 – Come ognila Polizia Stradale comunicaverranno fatti isul rispetto dei limiti di velocità inda11. L’invito è a rispettare i limiti di velocità sempre e comunque, indipendentemente dalla presenza di rilevatori fissi o deida parte delle pattuglie. In condizioni meteo particolari come la nebbia poi è necessario rispettare strettamente i limiti, che in autostrada e su molte statali si abbassano, seguendo i consigli della Polizia stradale.nel dettaglioinda...