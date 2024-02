Autostrade in tilt mattinata infernale | tamponamento tra Reggio e Modena | un morto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La giornata in Emilia-Romagna è stata segnata da gravi incidenti stradali che hanno paralizzato la circolazione traEmilia e, creando notevoli disagi per gli automobilisti. La nebbia, fitta in questa stagione, è probabilmente tra le cause principali di una catena avvenuto sulla A22, un’arteria cruciale che connette il nord e il sud dell’Italia, precisamente tra le uscite dilo (Emilia) e Carpi (). Un incidente avvenuto subito dopo il maxiha portato alla morte di un camionista: il suo mezzo si è scontrato con un altro mezzo pesante. Questo incidente ha visto coinvolti diversi mezzi e ha portato alla chiusura dei caselli autostradali, con un effetto domino che ha interessato l’intera area dal Mantovano al ...