Auto travolge due ciclisti Morto sul colpo il 67enne l’amico è in fin di vita Al volante un ragazzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024)su due biciclette sulla Provinciale, lo schianto è mortale: nell’incidente, avvenuto ieri pomeriggio alla rotonda della Sp 215 a Pessano con Bornago, ha perso launo dei, undi San Donato Milanese. Si chiamava Claudio Albergoni. Il secondo, 56 anni, a sua volta travolto, è stato ricoverato a Niguarda in elisoccorso e in condizioni disperate: ieri sera era ancora in pericolo di. I due erano a quanto pare insieme, per una gita in sella della domenica. Aldell’investitrice, una Opel Agila, un 21enne residente in un comune del Pavese. A sua volta è stato trasportato al San Raffaele, non in gravi condizioni. La dinamica del dramma ancora in corso di accertamento, da parte dei carabinieri di Carugate. Per buona parte del ...