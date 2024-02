Auto finisce nel fiume | morta 23enne | gravissimo il guidatore

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Incidentele a Colfrancui questo pomeriggio, intorno alle 15. Un’, una Mazda Cabrio, è uscita fuori strada, terminando la sua corsa in un fossato, causando la morte di una ragazza di circa 23 anni. Nel tragico incidente il conducente, coetaneo, è stato gravemente ferito ed è attualmente ricoverato in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva del Ca’ Foncello di Treviso. All’arrivo dei soccorritori, laera già deceduta, intrappolata tra le lamiere, e purtroppo ogni tentativo di salvarle la vita è risultato vano. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elicottero, un’ambulanza e un’mobile medica del Suem 118, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. L’allarme era stato lanciato da alcuni passanti che hanno assistito al terribile impatto.Leggi anche: Furgone investe un cinghiale, ...

Gravissimo incidente lunedì 5 febbraio 2024 a Colfrancui, in provincia di Treviso. Le immagini del recupero dell'auto finita dento un fossato con i due occupanti prigionieri dell'abitacolo. Nel ...Incidente mortale Colfrancui, frazione di Oderzo in provincia di Treviso, oggi, lunedì 5 febbraio, intorno alle 15. Un'auto con a bordo due giovanissimi è uscita di ...