Australian Open 2024 | effetto Sinner sull’e-commerce in Italia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L’, post, sull‘e-insembra essere davvero impattante. Idealo, infatti, ha confermato in queste ore un incremento di interessea seguito della vittoria del campione agli. I dati del portale, punto di riferimento europeo nella comparazione prezzi, hanno svelato un interesse crescente degli utenti nei confronti dello shopping online. Il tutto avvenuto dopo la famosissima finale di Melbourne. Analizzando gli articoli sportivi presenti nella categoria Tennis – dunque racchette, scarpe, accessori, borse e palle – Idealo ha registrato un +23% di ricerche online giornaliere nelle 72 ore successive la ...

Lo storico trionfo all’Australian Open non ha permesso a Jannik Sinner di migliorare la sua quarta posizione nella classifica mondiale ATP, che è comunque il record per un tennista azzurro nell’Era Op ...Jannik Sinner, il tennista che ha vinto il suo primo torneo dello Slam agli Australian Open, il primo dell'anno - ...I tornei della scorsa settimana hanno incoronato Jelena Ostapenko, che ritorna vicinissima alla top10, e Diana Shnaider, di nuovo in top100. Nelle prossime settimane potrebbe esserci un cambio al vert ...