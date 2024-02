Attrice si finge morta per “sensibilizzare sul cancro al collo dell’utero” | scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Venerdì 2 febbraio lo staff di Poonam Pandey ha annunciato con un post su Instagram la morte per unaldell'utero dell'e modella indiana. Il giorno successivo sul social è apparso però un video in cui la 32enne rivelava di aver finto la sua morte per "creare maggiore consapevolezza sulla malattia". In India il caso ha scatenato reazioni negative e spinto molti a chiedersi se sia giusto far prevalere l'efficacia sull'etica quando si tratta di creare campagne di questo tipo.