Attrice indiana si finge morta per cancro al collo dell’utero | pubblicità o etica?

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Poonam Pandey èdopo aver “combattuto coraggiosamente la malattia”, unal. Il triste annuncio arriva venerdì 2 febbraio su Instagram dallo staff dell’. Il giorno dopo, però, la 32enne star di Bollywood ‘torna in vita’ e pubblica sui social un video in cui dice di aver “finto la sua morte” per una. Il post precedente, spiega, faceva parte di un progetto di comunicazione per aumentare la consapevolezza sul tumore cervicale e incentivare i controlli ginecologici e i Pap test. Una versione moderna e reale del Fu Mattia Pascal che si gioca tutta sui social e che ha scatenato un furioso dibattito sugli interrogativi etici che circondano le campagne pubblicitarie online. È giusto inscenare la morte, il peggiore degli ...

Prima l'annuncio della morte, a causa di un cancro all'utero, poi la smentita sui social e l'inizio della bufera. Sta facendo molto discutere in India il… Leggi ...Quando venerdì avevano annunciato la sua morte per un cancro al collo dell’utero per la modella e attrice indiana Poonam Pandey di soli 32 anni e 300 mila follower, le reazioni erano state accorate da ...L’influencer sotto attacco: cerca visibilità alle spalle dei malati. In India si concentra un quarto dei casi mondiali di tumore al collo dell'utero Qualcuno non se l’era bevuta. Non tutti hanno credu ...