Attentato al consolato | a casa del giovane | Mi ha detto ’mamma | scusa’ So che Dani ha il cuore buono

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Firenze, 5 febbraio 2024 – “Prima che lo portassero via mi ha abbracciato e mi ha". E’ domenica, anche aMoh’d. La mamma, nata palestinese, capelli raccolti nel hijab, attende il ritorno del marito, stesse origini ma passaporto giordano, che ha provato a raggiungere il carcere di Sollicciano con un po’ di vestiti per suo figlio. L’altra notte, in questo appartamento al primo piano di una palazzina appena fuori Dicomano, dove vive, il 22enne accusato di terrorismo, i suoi tre fratelli e i suoi genitori, è passato un terremoto. "Non me lo sarei mai aspettato - prosegue la mamma, che spalanca la porta e invita ad entrare -,, è bravo, parla cinque lingue, è quello che porta sempre l’allegria in questa. ...