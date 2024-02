Attacco a base Usa in Siria | 5 morti

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 9.30 Cinque combattenti curdi sono rimasti uccisi nell'di un drone contro unaamericana in. Lo riferisce l'Osservatorio per i diritti umani in, ong che ha sede a Londra. Circa 20 i feriti nell', rivolto contro le "Forze democratichene" presenti nellaUsa di Al-Omar,nella regione orientale di Deir el Ezzor. L'è stato rivendicato dal gruppo "Resistenza islamica in Iraq".

Gli Stati Uniti hanno attribuito l'attacco alla base Torre 22 in Giordania del 28 gennaio scorso alla Resistenza islamica in Iraq, una coalizione di milizie sostenute dall'Iran. Teheran ha cercato di ...