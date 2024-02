Atp Rotterdam | Sinner se vince diventa numero 3 al mondo Forfait di Medvedev

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Milano, 5 febbraio 2024 - "Dopo un torneo incredibilmente lungo e duro in Australia, il mio corpo e in particolare il piede destro non è ancora pronto per difendere il titolo a. Amo giocare lì e spero di tornarci nel 2025". Queste la parole con cui Daniilannuncia il suodall'ATP 500 di, direttamente sul sito della competizione. Il torneo, in programma dal prossimo 10 febbraio fino a domenica 18, ora assume un peso e un'importanza completamente diversa per Jannik. L'Azzurro, in caso di successo nel torneo, potrebbe scavalcare proprio il russo nella classifica ATP,ndo il3 al, piazzamento che sarebbe il migliore di sempre per un italiano nell'Era Open. Al momento la classifica ATP vede ...