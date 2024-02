Atp Rotterdam | forfait di Medvedev | Sinner numero 3 del mondo se vince

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) – Il campione in carica Daniilnon giocherà il torneo Atp 500 di, in programma la prossima settimana. Janniksarà quindi la testa di serie1 e in caso di vittoria nel torneo, salirà al3 del, suo best ranking. A dare l'annuncio del

Jannik Sinner si sta godendo le tante e meritate celebrazioni per il trionfo ottenuto agli Australian Open. L’altoatesino è rientrato in Italia ... (oasport)

Non potrà esserci un rematch tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev in quel di Rotterdam . Il tennista russo è stato infatti costretto a rinunciare al ... (sportface)

Rotterdam , 5 fen. – (Adnkronos) – Il campione in carica Daniil Medvedev non giocherà il torneo Atp 500 di Rotterdam , in programma la prossima ... (calcioweb.eu)

ATP ROTTERDAM - A seguito del forfait di Daniil Medvedev, che non prenderà parte al torneo olandese al via lunedì prossimo 12 febbraio, Jannik Sinner diventerà la testa di serie numero 1 del tabellone ...Rotterdam, 5 fen. - (Adnkronos) - Il campione in carica Daniil Medvedev non giocherà il torneo Atp 500 di Rotterdam, in programma la prossima settimana. A dare l'annuncio del forfait lo stesso 27enne ...Dal 12 al 18 febbraio l'ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi) terrà banco. Un evento molto prestigioso, che richiamerà l'attenzione dei tennisti più forti del circuito ATP. Non ci sarà però chi era design ...