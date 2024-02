Atp Rotterdam | forfait di Medvedev | Sinner numero 3 del mondo se vince

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – Jannikall'assalto del terzo posto nel ranking Atp. Nel torneo Atp di, in programma la prossima settimana, il campione in carica Daniilnon giocherà. Il russo, attuale3 del, un anno fa ha trionfato battendo in finale proprio l'azzurro.sarà la testa di serie1 nell'edizione 2024 e in caso di vittoria nel torneo, salirà al3 del, suo best ranking. A dare l'annuncio delè stato lo stesso 27enne russo sui profili social del torneo olandese. "Purtroppo non potrò essere presente a– dopo la mia dura e lunga cavalcata a Melbourne il mio corpo – e in particolare il mio piede destro – non è ancora del tutto pronto per tornare a giocare", ha spiegatoaggiungendo: "Adoro giocare a, ho una lunga storia con questo evento e spero di poter tornare nel 2025"., che ha da poco trionfato agli Australian Open, ha battuto in finale propriocon una strepitosa rimonta per 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 in 3h45?. Esordionte per Lorenzo Musetti al torneo Atp 250 di Marsiglia (veloce indoor, montepremi 724.015 euro). L'azzurro,27 dele 6 del seeding, supera il tedesco Maxiilian Marterer,99 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 48 minuti.