Atp Rotterdam | forfait di Medvedev | Sinner numero 3 del mondo se vince

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A dare l'annuncio dello stesso 27enne russo: "Dopo la mia dura e lunga cavalcata a Melbourne il mio corpo non è ancora del tutto pronto per tornare a giocare" Jannikall'assalto del terzo posto nel ranking Atp. Nel torneo Atp di, in programma la prossima settimana, il campione in carica Daniil

Rotterdam , 5 fen. – (Adnkronos) – Il campione in carica Daniil Medvedev non giocherà il torneo Atp 500 di Rotterdam , in programma la prossima ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – Il campione in carica Daniil Medvedev non giocherà il torneo Atp 500 di Rotterdam , in programma la prossima settimana. Jannik Sinner ... (periodicodaily)

Il torneo in diretta dal 12 al 18 febbraio su Sky Sport e in streaming su NOW Jannik Sinner sarà la prima testa di serie del torneo ATP 500 di Rotterdam, in diretta dal 12 al 18 febbraio su Sky Sport ...ATP ROTTERDAM - A seguito del forfait di Daniil Medvedev, che non prenderà parte al torneo olandese al via lunedì prossimo 12 febbraio, Jannik Sinner diventerà la testa di serie numero 1 del tabellone ...Rotterdam, 5 fen. - (Adnkronos) - Il campione in carica Daniil Medvedev non giocherà il torneo Atp 500 di Rotterdam, in programma la prossima settimana. A dare l'annuncio del forfait lo stesso 27enne ...