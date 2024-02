ATP Marsiglia | Giulio Zeppieri spreca una grande occasione e perde nell’ultimo turno delle qualificazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 Lucas Pouille – David Goffin (5-7; 2-1). dopo Musetti-Marterer ! 15.14 Sono in campo Lucas Pouille e ... (oasport)

Da lunedì 5 a domenica 11 febbraio sarà in programma al "Palais des Sports" il torneo Atp di Marsiglia (cemento indoor), che vedrà la presenza di due tennisti italiani, ovvero Musetti (numero 6 del ...Andando per ordine di classifica non si può non iniziare da Jannik Sinner. Il giocatore italiano campione degli Australian Open disputerà solamente un torneo: nella settimana dal 12 al 18 febbraio ...Inizia oggi, lunedì 5 febbraio, l'Atp Marsiglia 2024 per Lorenzo Musetti. Il tennista carrarino al primo turno del torneo transalpino sfida il tedesco Maximilian Marterer, numero 92 della classifica ...