ATP Marsiglia | c’è Shevchenko per Hurkacz Bautista Agut supera Gasquet

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ha preso il via il torneo ATP di. Lorenzo Musetti ha aperto le danze battendo il tedesco Maximilian Marterer e attende uno tra Andy Murray e Tomas Machac agli ottavi di finale. In questa prima giornata si sono svolte altre due partite ed altri due conseguenti accessi al turno successivo. Nel duello tra giocatori stagionati del circuito tra Robertoe Richard, è lo spagnolo ad avere la meglio, confermando la sua attitudine positiva contro il gioco fantasioso del transalpino: è l’ottava vittoria in dieci confronti, con i due che però non si sfidavano dal primo turno del Roland Garros 2020. Non è sicuramente una giornata positiva per i giocatori di casa: dopo, si arrende anche Benjamin Bonzi. Uscito dalla top 100 dopo il ko al primo turno degli Australian Open con ...