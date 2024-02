ATP di Marsiglia Lorenzo Musetti | Ritorno alla Vittoria a Marsiglia

LIVE Musetti-Marterer 6-4 - 5-2 - ATP Marsiglia 2024 in DIRETTA : conferma il break l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 In rete il dritto in recupero di Marterer si ferma in rete, “andiamo” di Barazzutti. Si vede il ... (oasport)