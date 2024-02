Atletica | sfilza di mondiali stagionali a Boston | Lyles super | Holloway scatenato | Jones sorprende | Davis lanciata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A(USA) è andata in scena la terza tappa del World Indoor Tour (livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. C’era grande attesa per il duello stellare tra Noahe Fred Kerley sui 60 metri, ma non sono mancate altre prestazioni degne di nota in terra americana. RISULTATI WORLD INDOOR TOUR A60 METRI (MASCHILE) – Noahinfiamma la scena con la miglior prestazione mondiale stagionale: 6.44ando sul filo di lana il giamaicano Ackeem Blake (6.45). Fred Kerley sverniciato sul lanciato (quarto in 6.55). Clicca qui per la cronaca. 60 METRI (FEMMINILE) – Siamo sopra ai tempi siglati dalla polacca Ewa Swoboda e dalla nostra Zaynab Dosso la scorsa settimana. Tripletta a stelle e strisce con Mikiah Brisco (7.10), Celera Barnes ...