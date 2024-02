Atletica | Noah Lyles ruggisce all’esordio | mondiale stagionale sui 60 metri | che sorpasso su Blake Kerley crolla

(Di lunedì 5 febbraio 2024)ha fatto il proprio sontuoso debuttoe ha prontamente mostrato un superbo stato di forma. Il Campione del Mondo di 100 e 200si è cimentato sui 60, in occasione della terza tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera). Il fuoriclasse statunitense ha tuonato a Boston (USA), trionfando con il tempo di 6.44 e siglando la miglior prestazione, abbassando di quattro centesimi quanto aveva fatto il cubano Yenns Reynold Fernandez lo scorso weekend ad Ancona (poi pareggiato dall’altro americano Emmanuel Wells il 1° febbraio). Quello che è nei fatti il velocista più forte del Pianeta in questo frangente, con un personale di 9.83 sui 100 e di ...

Exploit di Noah Perfetti in Tunisia. Il 22enne tennista romagnolo, figlio della ex professionista Flora, ha raggiunto i quarti nell’Itf di Hammamet ...L’Atletica Mondovì ha schierato le squadre su tutte le categorie ...73° Bruno Francesco, 79° Leone Noah, 101°Murisasco Lorenzo, 111° Murizzasco Giacomo, 112° Tomatis Lorenzo° Ragazze: 22° Occelli ...Tobi Amusan lancia il circuito Gold con il record africano nei 60hs (7.77). Duplantis 5,80. Nilsen 6,01 negli USA. Noah Lyles apre con 6.63. di Marco Buccellato In Kazakistan il primo dei sette meetin ...