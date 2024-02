Atletica | Noah Lyles da paura a Boston | 6?44 sui 60

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nel tardo pomeriggio-notte di ieri si è disputato il meeting dial New Balance Indoor Grand Prix. Un appuntamento internazionale che ha sancito di fatto anche il pieno avvio della stagione agonistica nordamericana. Certo, in molti avevano più o meno già esordito, ma è stata la classica parata di stelle che di certo non ha deluso le aspettative. In modo particolare, non le ha deluse, anzi ha alzato l’asticella a livello mondiale per tutti e ora in effetti diventa difficile contestare ciò che dice quando gli si chiede se punta ad ottenere 3-4 ori ai Giochi Olimpici. Ieri infatti l’atleta statunitense ha corso sui 60m e li ha chiusi in 6?44. Miglior prestazione mondiale stagionale e personale precedente di 6?51 decisamente stracciato. Prossimo grande appuntamento, come riporta il Guardian, i mondiali di ...