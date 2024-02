Atletica | motivi tecnici | rinviata la 21 km dei Campi Flegrei

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti: gli organizzatori della seconda edizione della 21 km deisi vedono costretti a rimandare la gara. Inizialmente prevista per domenica 24 marzo, la prova – che ha già riscosso tanto interesse tra gli appassionati e gli sportivi non solo campani dopo il positivo riscontro del 2023 – è stata ricollocata nella prima data utile, quella di domenica 3 novembre. “Sopravvenuti e inaspettatitecnico-organizzativi – afferma Emilio Gramanzini, presidente della Napoli Road Runners, associazione che organizza la gara – ci costringono a riprogrammare la data di svolgimento della competizione. Per cui siamo obbligati a rinviare alla prima data utile la competizione, data che risulta essere quella di domenica 3 novembre”. Infatti, come sottolineano sempre ...