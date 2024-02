Atletica | Lyles non teme nessuno verso Parigi 2024 | “Voglio prendermi tutte le medaglie”

Lo sprinter americano ha vinto a Boston nei 60 indoor col nuovo personale BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - 'Non mi interessa degli altri, ...Nel tardo pomeriggio-notte di ieri si è disputato il meeting di Boston al New Balance Indoor Grand Prix. Un appuntamento ...A Boston (USA) è andata in scena la terza tappa del World Indoor Tour (livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. C'era grande attesa per il duello stellare tra ...