Atletica | Italia spedita verso i Mondiali tra record nazionali e migliori prestazioni stagionali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Avvio di stagione indoor davvero incoraggiante per l’leggerana, che continua a collezionaredi alto profilo nel percorso di avvicinamento ai Campionatiin sala di Glasgow (1-3 marzo) e soprattutto ai grandi eventi outdoor dei prossimi mesi, i Campionati Europei casalinghi di Roma (7-2 giugno) e le Olimpiadi di Parigi (1-11 agosto). L’ultimo weekend è stato particolarmente scoppiettante, con diversi risultati di peso nei vari meeting andati in scena in giro per l’Europa. Grande fermento nel mezzofondo azzurro: tre primatini assoluti nell’arco di una settimana sulla distanza dei 1500 metri ed untricolore nei 3000 che cade dopo 27 anni dimostrano l’ottima salute di questo ...