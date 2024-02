Atalanta | nessun centrocampista in Italia segna come Mario Pasalic

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Bergamo –o a centrocampoquanto. Dal 2018, da quando è tornato nel campionatono dopo la parentesi in Russia allo Spartak Mosca, il 29enne ‘tuttocampista’ croato, adattabile da mediano, da interno o da trequartista, hato 41 gol in campionato (ne ha poiti altri 7 nelle varie coppe) con la maglia dell’. Il più prolifico da ieri, dopo il gol alla Lazio, scavalcando proprio l’ex laziale Milinkovic Savic a quota 40, davanti a Calhanoglu a 35 e Luis Alberto a 33. “ha fatto sempre gol pesanti, sono felice per lui, sono molto legato a lui, è un giocatore che sa fare tutto, dove lo metto metto fa sempre bene. Spero che vada avanti così", lo ha elogiato pubblicamente il tecnico ...