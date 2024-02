ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506 | ora disponibile!

(Di lunedì 5 febbraio 2024)presenta il nuovoPro 15, un potente laptop da 15,6 pollici progettato per professionisti creativi e appassionati di giochi Equipaggiato con un processore Intel Core Ultra 9 con motore NPU AI integrato, una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 con switch MUX a bassa latenza, 24 GB di RAM DDR5 e un SSD PCIe da 2 TB, ilPro 15offre prestazioni all’avanguardia. Dotato della tecnologia di raffreddamentoIceCool Pro, gestisce un TDP combinato fino a 125 W per sessioni di lavoro e gioco senza compromessi.Pro 15dalle prestazioni potenti Il notevole schermo 16:9 delPro 15è un Lumina3K da 120 Hz, ...

Asus e Synology introducono rispettivamente il Vivobook Pro 15 OLED 2024 e Synology BeeStation, offrendo soluzioni avanzate per creatori, giocatori e utenti con esigenze di archiviazione semplificate.Carrozzato per le battaglie più adrenaliniche, il nuovo Asus Vivobook Pro 15 OLED arriva finalmente sugli scaffali di tutta Italia.Laptop OLED da 15,6 ad alte prestazioni progettato per creatori di contenuti e giocatori professionisti, con il nuovo processore Intel Core Ultra 9 e GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 ASUS annuncia oggi la ...