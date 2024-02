Assium | -60% in bolletta a ex del mercato elettrico tutelato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Gli utenti non vulnerabili che al 1/o luglio 2024 si troveranno ancora neldi tutela dell'elettricità, e non sceglieranno un operatore dellibero, avranno vantaggi medi fino al 20% rispetto alle tariffe che saranno praticate ai clienti vulnerabili, e addirittura fino al 60% rispetto ai prezzi medi praticati oggi sul libero. Sono le previsioni di Consumerismo No Profit e, associazione degli Utility Manager operanti nel settore dell'energia, alla vigilia della diffusione, da parte di Acquirente Unico, dei nomi dei vincitori delle aste per i fornitori di elettricità agli utenti che usciranno dalil 1/o luglio. Entro domani, ricordano Consumerismo No Profit e, sarà noto l'esito definitivo dei vincitori dei 26 lotti in ...