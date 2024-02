“Assegno d’inclusione? Non so se lo avrò” L’incertezza di chi ha perso il Reddito e ora riempie i patronati | “Vivo in un limbo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “Sembra di stare in un: con ildi cittadinanza prendevo 335 euro al mese oltre alla pensione d’invalidità per vivere insieme a mia moglie. Adesso con l’non so se e quanto prenderò”. Claudio è uno dei tanti milanesi che fino a dicembre ricevevano ildi cittadinanza. Ma con l’introduzione della nuova misura voluta dal governo Meloni vive sospeso in attesa di sapere se ne avrà diritto. E non è il solo. “Per tutto il mese di gennaio, ogni giorno avevamo la lista degli appuntamenti pieni” racconta al ilFattoQuotidiano.it il direttore del patronato Inca della Cgil Milano Daniele Bandi. Basta pensare che nella sola città metropolitana di Milano c’erano 23mila nuclei familiari che percepivano ildi cittadinanza. “Aspettiamo di vedere quanti di ...