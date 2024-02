Assegno di inclusione | a Roma tra gli ‘esodati’ del Reddito con le pratiche bloccate | “Ansia e paure | senza lavoro e sussidio come si sopravvive?”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Da giorni Piero, ex percettore 65enne al quale il governo Meloni ha tolto ildi cittadinanza, torna al patronato Inca Cgil diRebibbia, zona Tiburtino, sperando che la sua domanda per l’di, inviata a fine dicembre, sia stata accolta. O, almeno, di ricevere qualche informazione. Nulla da fare, anche questa volta. “È ancora in fase di lavorazione, ti faremo sapere”, allarga le braccia un operatore. Eppure, era stata la ministra delMarina Calderone a rivendicare: “I 450mila nuclei che hanno fatto domanda entro il 7 gennaio, da domani potranno ritirare la carta e quindi saranno effettuati i pagamenti”. A smentirla, su numeri e, era stato lo stesso Inps: delle 418.527 domande arrivate entro i primi di gennaio, 13.362 restano in istruttoria e ...

si è fermata una settimana fa quando ha scoperto che la sua domanda per il nuovo assegno di inclusione era stata respinta. Per lei che da due anni ha perso tutto, ha transitato nei dormitori per i ...‘Semmai potrebbe essere il Governo Draghi a intestarsi questo progresso’, e sul passaggio fra reddito di cittadinanza all’assegno di inclusione, ‘Sono molto preoccupato, raggiunge un quarto delle ...Sostituire il Reddito di cittadinanza porterà risparmi per 4 miliardi. Aiuti solo a 29 mila over 80 Aboliti gli sgravi sulle barriere architettoniche e per ...