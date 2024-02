ASI MotoShow 2024 a Varano dal 3 al 5 maggio

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 5 febbraio 2024)– Fervono i preparativi e aprono le iscrizioni per la 21^ edizione di ASI, in programma dal 3 al 5all'Autodromo "Riccardo Paletti" dide' Melegari, dove si potrà vivere e riscoprire la storia del motociclismo mondiale, dalle origini ad oggi. L'evento, organizzato dall'Automotoclub Storico Italiano sin dal 2002, ha raggiunto