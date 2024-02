Ascolti TV | Domenica 4 febbraio 2024 Lo Show dei Record parte dal 16 5% 2 | 36 mln | la replica di Montalbano al 16 6% 2 | 54 mln | Fazio 10 5-9 1% Prima Festival cala al 20% Bene Domenica Inps 20 7-21 5% e Amici 24 3%

(Di lunedì 5 febbraio 2024), Amadeus e Fiorello - Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri,, su Rai1 – dalle 21:50 alle 00:00 – lade Il Commissario– Un Covo di Vipere ha conquistato 2.539.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale5 – dalle 21:33 alle 00:36 – la nuova edizione de Lodeiha ottenuto un a.m. di 2.355.000 spettatori pari al 16.5% di share (presentazione dalle 21:26 alle 21:33 a 2.313.000 e l’11.6%). In sovrapposizione, dalle 21:50 alle 00:00, prevale Canale5 con il 16.6% e 2.541.000 telespettatori su Rai1 con il 16.56% e 2.535.000 telespettatori. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 665.000 spettatori (3.3%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 821.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Barry Seal – Una ...

ASCOLTI TV 4 FEBBRAIO 2024 · DOMENICA · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Pres.1Mattina In Famiglia – ... (bubinoblog)

ASCOLTI TV 4 FEBBRAIO 2024 · DOMENICA · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Pres.1Mattina In Famiglia – ... (bubinoblog)

E' stata una puntata ricca di ospiti e momenti emozionanti quella di Domenica In che Mara Venier ha condotto ieri, 4 febbraio, come sempre a partire dalle ...Sfida inedita in ascolti nella serata di ieri, domenica 4 febbraio 2024, che ha visto su Canale5 il debutto della nuova edizione de Lo show dei record, ...Gli ascolti tv del 4 febbraio rivelano i dati della mossa astuta ...nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica è la scelta di 798.000 spettatori con il 4%. Su Tv8 4 Ristoranti è la scelta ...