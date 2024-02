Arte Fiera | denunciato parcheggiatore abusivo recidivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Bologna, 5 febbraio 2024 - Da anni svolge l'attività didurante i giorni dellae quindi era già noto alle forze dell'ordine e in passato aveva anche ricevuto un foglio di via obbligatorio dal Comune, che non rispettava. Per questo, un uomo di 59 anni è finito di nuovo nei guai quando i carabinieri lo hanno fermato duranteperché chiedeva 10 euro ai visitatori per parcheggiare la propria auto. Il tutto è accaduto durante la giornata inaugurale dell’evento fieristico “” quando, a seguito delle diverse segnalazioni ricevute per la presenza di unnella zona di viale Aldo Moro, la pattuglia dei carabinieri della stazione Bologna Navile ha intercettato il ...