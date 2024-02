Armeria abusiva in zona Brenta | di chi è e come l’hanno scoperta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Milano, 5 febbraio 2024 – In casa aveva un', oltre a stupefacenti. A scoprire il suo "tesoro" sono stati i poliziotti che lo hanno fermato in via Toffetti, alla periferia sud est della città, domenica mattina, intervenuti perché l'uomo, italiano di 40 anni senza precedenti, stava litigando con un buttafuori. "Vado a casa, prendo la pistola e sparo a tutti", ha urlato. Da una verifica della Volante è risultato che non avesse il porto d'armi. E i poliziotti hanno deciso di perquisire casa sua, per controllare se ne avesse. Così sono andati nel suo appartamento in via Bacchiglione,, non distante da lì, trovando non solo la sua collezione ma anche strumenti per fabbricare armi. In particolare una penna pistola funzionante, classificataarma da guerra, nel cassetto ...