Argylle - La super spia fa flop al botteghino americano | solo 18 milioni al debutto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Esordio da soli 35globali per il nuovo film di Matthew Vaughn,- La, costato oltre 200di dollari. Non è felice l'esordio di- Laal. Costato 200di dollari, il nuovo film di Matthew Vaughn con Henry Cavill e Bryce Dallas Howard si è rivelato unincassando18in patria e 35 a livello globale.rappresenta il terzoconsecutivo per Apple dopo le pessime performance di Napoleon (218,4di dollari in tutto il mondo) e Killers of the Flower Moon (156,4di dollari), ...