Argentina | la legge Omnibus avanza ma Milei fa marcia indietro per ora su condoni fiscali e sconti per l’emersione del nero

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Prosegue inla discussione parlamentare sullapromossa dal nuovo presidente Javier, dopo una sollevazione popolare e istituzionale che ha costretto il governo a non pochi ripensamenti. È il caso del pacchetto fiscale, rimosso dal progetto diche ha ottenuto un primo via libera alla Camera venerdì scorso: l’insieme di misure includeva, moratorie, nuove regole pensionistiche e l’aumento dei dazi all’esportazione con la revisione della politica delle quote, per esempio nel settore della pesca (ipotesi che aveva messo in subbuglio gli operatori economici anche dell’altra parte dell’Atlantico). Una delle previsioni più discusse era il cosiddetto “blanqueo”, che avrebbe dovuto favorire la regolarizzazione delle attività sommerse. Chi avesse fatto ...

