Arezzo – I programmi sono più o meno rispettati | ma così non va bene…

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Adnon siamo abituati ad avere una formazione calcisticamediocre. Inutile girarci intorno, dalle nostre parti non puoi disputare un campionato come sta facendo l’. Qui in serie C abbiamo delle pretese, che non significa vincere a tutti i costi un campionato, ma semplicemente provarci, lottare fino all’ultimo. Lo sappiamo, questo è l’anno del consolidamento tra i professionisti, ma bisogna dirselo, speravamo tutti, dalla società in giù, in qualcosa di meglio. Invece non abbiamo una costanza di rendimento che ci faccia sognare, magari solo i Play Off da ottavi… Sembra di essere sulle montagne russe (piuttosto basse per la verità). E proprio questi alti (pochi) e bassisconcertanti. Talvolta abbiamo visto una squadra viva in grado di far soffrire qualsiasi avversaria, mentre in altre occasioni ...