Arezzo dice ‘No’ a Simba La Rue

(Di lunedì 5 febbraio 2024)La Rue non metterà piede su alcun palcoscenico ad, e la ragione va ben oltre la mancata formalizzazione della richiesta da parte dell’organizzatore. Il rifiuto è radicato nel profondo dissenso che la città nutre nei confronti di questo personaggio, non solo per ragioni giuridiche, ma soprattutto per il suo contenuto artistico. Senza voler entrare nei dettagli delle questioni giudiziarie, è impossibile ignorare i toni violenti, misogini, aggressivi, ignoranti e indecenti presenti nei testi diLa Rue. Questi messaggi risultano totalmente incongruenti con lo spirito e la civiltà di, una città che si rifiuta di accogliere artisti che propagano un linguaggio così negativo. Il vicesindaco Lucia Tanti lancia un appello agli imprenditori del settore dello spettacolo, invitandoli a non farsi portavoce ...