Applicata placca con 7 viti | come sta Sofia Goggia dopo l' intervento

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "Un altro infortunio che interrompe la mia rincorsa a una nuova Coppa del mondo di discesa, ma anche stavolta saprò rialzarmi". Sono le parole dipochi minuti prima di entrare in sala operatoria alla Clinica La Madonnina di Milano. Questa mattina al terzo giro dell'allenamento di slalom gigante sulla pista Casola Nera di Ponte di legno in provincia di Brescia, la campionessa dello sci azzurro ha inforcato in una curva verso destro. Oggi pomeriggio laè stata operata per la riduzione di una frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro. La campionessa azzurra è stata operata con successo alla clinica La Madonnina di Milano dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica Fisi, in collaborazione con il dottor Riccardo Accetta, responsabile dell'UO di Traumatologia dell'IRCCS ...