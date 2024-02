Apple e Safer Internet Day | come tenere i bambini al sicuro quando sono online

Con Pausa di utilizzo di Apple ad esempio, gli utenti sono in grado di programmare un orario specifico, come l'ora in cui andare a letto, bloccando le notifiche. L'utente quindi può esercitare un ...L’azienda di Cupertino fornisce soluzioni tecnologiche di ausilio alle famiglie con figli per monitorare la loro sicurezza digitale ...What will make the difference in terms of the success of the Vision Pro will be the strength of Apple-related marketing because it not only has to convince more people to buy a Vision Pro, but it also ...