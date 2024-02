Appartamento sventrato in seguito ad un’esplosione | paura e distruzione a Corsico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Esplosione in unal sesto piano di un palazzo a, in via Montello – angolo via Fratelli Di Dio. Da pochi minuti sono al lavoro le squadre del distaccamento di via Darwin. Sono state inviate squadre di soccorso anche dalla sede centrale di via Messina. Sul posto anche 118 e polizia locale. La prima ipotesi è che a provocare l'esplosione sia stata una fuga di gas. Da una primissima ricognizione – comunicano i vigili del fuoco – sembrerebbe che l'al momento dell'esplosione fosse vuoto, ma la pioggia di detriti ha invaso la strada colpendo anche le auto parcheggiate.