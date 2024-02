App INPS mobile | come funziona e come contattare l’Istituto | i passaggi da conoscere

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 5 febbraio 2024)l’utilissima app, per entrare in contatto con: le funzioni e i dettagli da sapere La tecnologia, sempre più presente nella vita quotidiana, fornisce preziosi strumenti per diverse attività, rappresentando un valido alleato dell’utente e del cittadino. Un caso perfetto in tal senso riguardaNazionale della Previdenza Sociale, per quel che concerne l’app, che può esser scaricata sia dagli utenti iOS che Android e che si affianca all’intuitiva piattaforma online dal semplice utilizzo.l’appinteragire con l’Istituito e prenotare un ...