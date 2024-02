Ape sociale e Opzione donna Dal 2024 si cambia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nelno i requisiti per andare in pensione anticipata con l’Ape, misura introdotta in via sperimentale nel 2017 e rivolta a disoccupati, caregiver di persona disabile da almeno 6 mesi, invalidi civili almeno al 74 per cento e dipendenti impegnati in lavori gravosi. Dal 1 gennaio di quest’anno, infatti, non basta aver compiuto 63 anni, ma occorrono 63 anni e cinque mesi. Inoltre, diversamente dal 2023, si può accedere all’Apesolo se non si lavora più. L’indennità non è più cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Fino allo scorso anno, la soglia di cumulabilità era di 8.000 euro se lavoratore dipendente o parasubordinato, e 4.800 euro come lavoratore autonomo. Dalsi può lavorare solo occasionalmente, nel limite di 5.000 euro annui. Modifiche ...