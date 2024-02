Anziano morto nel Pavese | badante arrestata per omicidio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Svolta nell'indagine per la morte di Carlo Gatti, l'di 89 anni che ieri mattina è stato trovatonella sua abitazione nella frazione Ruino del comune Colli Verdi, in provincia di Pavia. I carabinieri hanno arrestato Liliana Barone, 45 anni, ladel pensionato, già interrogata ieri. La donna, spiegano i carabinieri in una nota, "è gravemente indiziata per il reato di".