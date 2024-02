Anziano morto nel Pavese | badante arrestata per omicidio

Giallo nel pavese dove un uomo di 89 anni è stato trovato morto in casa in un lago di sangue: a rinvenire il cadavere, ai piedi del letto, sono stati ... (leggo)

Un 89enne è stato trovato morto nella sua abitazione in località Canavera della frazione Ruino del comune Colli Verdi, in Oltrepò pavese (ilgiornale)

Sarà l’autopsia sul corpo a stabilire le cause della morte di Carlo Giovanni Gatti, l’89enne trovato senza vita ieri in un lago di sangue ai piedi ... (ilfattoquotidiano)

La donna, spiegano i carabinieri in una nota, "è gravemente indiziata per il reato di omicidio".Carlo Giovanni Gatti, 89 di Colli Verdi in provincia di Pavia, è stato trovato morto in casa. Ad ucciderlo è stata la ...poco dopo il ritrovamento nella camera da letto del corpo dell’anziano con una ...Liliana Barone ha confessato l'omicidio dell'anziano Carlo Gatti, ritrovato morto in camera da letto dai soccorsi. La donna gli faceva da badante ...