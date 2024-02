Antonio Paolucci | il più politico degli storici dell’arte | meglio dei soprintendenti | dal sacco a pelo al Ministero

L’intera comunità e il mondo dell’arte sono in lutto per la scomparsa del Professor Antonio Paolucci , figura di spicco nel panorama delle ... (lortica)

Si è spento, all’età di 84 anni, Antonio Paolucci , eminente storico dell’arte , ex ministro dei Beni Culturali durante il governo Dini, ex direttore ... (ildifforme)

Paolucci del resto — morto il 4 febbraio a 84 anni — era per unanime riconoscimento uno dei più grandi storici dell’arte di questo Paese e non solo. Era stato soprintendente, veramente prestigioso, in ...E’ morto a Firenze Antonio Paolucci: tra i più stimati storici ed esperti d’arte italiani, è stato soprintendente del Polo museale di Firenze, ministro per i Beni culturali durante il governo Dini e a ...Cultore delle belle arti, fu sovrintendente a Firenze, direttore dei Musei Vaticani e ministro dei Beni culturali ...