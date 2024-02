Antonio Di Pietro | Sto dalla parte dei contadini | tengono già pulito l’ambiente In Europa concorrenza sleale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) D’Amato "Io ho scelto di condividere la protesta degli agricoltori. Riguarda tutti, anche quelli che il trattore non se lo possono permettere. E l’ho fatto perché a differenza di trent’anni fa oggi avere un piccolo podere non basta più per mantenere una famiglia. Quindi o si interviene o si deve rinunciare a un settore importante, non solo dal punto di vista alimentare, ma anche da quello ambientale. Perché alla fine chi tiene i prati puliti e in ordine questo paese alla fine sono gli agricoltori".Di, ex pm di Mani Pulite, fondatore di Italia dei Valori e ministro, oggi da Montenero di Bisaccia, Molise, dove è tornato a vivere e a lavorare la terra, si schiera ancora una volta in modo netto, come quando faceva politica. "E sia chiaro che io non conosco gli organizzatori della protesta. Ma raccomando loro di rimanere sempre ...