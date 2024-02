Antonella Fiordelisi tradita? Risponde lei!

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF,interviene a gamba tesa e stronca le fake news: ecco le dichiarazioni dell’ex volto del reality show di Signorini!VITTIMA DI UN TRADIMENTO? ECCO LA SUA RISPOSTA-torna a parlare e lo fa con la sua caratteristica principale: l’orgoglio. La modella salernitana ed ex volto del reality show di Canale5 presentato da Alfonso Signorini, che a breve vedremo anche in Pechino Express 2024, game show di Sky Uno condotto da Costantino Della Gherardesca, ha ...

La foto in auto di Antonella Fiordelisi fa impazzire tutti i suoi fan. Si vede veramente tutto, un delirio completo ...Antonella Fiordelisi si trova a Dubai per lavoro. L’ex gieffina non è la prima volta che raggiunge Dubai per procedere con nuovi progetti professionali. È ormai amatissima da intere generazioni, e ...Antonella Fiordelisi e Belen Rodriguez. Loro due… e gli avvocati. Ebbene si, tra la ex gieffina e la conduttrice Mediaset il clima è incandescente, anzi rovente. Ma andiamo con ordine, perché la s ...