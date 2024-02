Antitrust | “Sottosegretario Sgarbi ha esercitato attività di critico violando legge Frattini”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Ildi Stato alla Cultura, Prof. Vittoriohaprofessionali in veste did’arte, in materie connesse con la carica di governo, come specificate in motivazione, a favore di soggetti pubblici e privati, in violazione" dellasul conflitto di interesse. Lo scrive l'nella delibera pubblicata sul