Anticipo ferie non maturate | ecco come avere subito le somme che ti spettano

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Anticipare lenonè un problema che accomuna tante persone: cosa bisogna sapere e perché è importante gestire la situazione nel migliore dei modi. Godere di un periodo di vacanza rispetto alle giornate didi cui si ha diritto non è così semplice e per farlo servono alcune accortezze ben precise. La gestione delleannuali non è una cosa così semplice, specialmente per chi non le ha ancoranone richieste da fare all’azienda, cosa bisogna sapere (Foto Pixabay)Capita in alcuni casi, però, che un dipendente richieda un numero maggiore di giorni dirispetto a quelle che gli. Da qui sorge un dubbio: è possibile fare richiesta al datore di lavoro, anche se il contatore è ...