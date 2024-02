Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 5 Febbraio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 5 febbraio 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 5Rossella deve metabolizzare la dichiarazione di Nunzio e gestire l’ostilità di Ada in ospedale. A Milano, Riccardo rischia di essere preda della nostalgia dopo aver incontrato Virginia. Intanto, Marina e Roberto continuano a mettere in atto la loro strategia per allontanare Ida da Tommy. Nel frattempo, Alberto cerca di convincere Clara a visitare la nuova casa che ha trovato per lei Federico ma Rosa è scettica riguardo alle buone ...