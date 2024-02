Anticipazioni Terra Amara 6 febbraio | Zuleyha viene operata

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nelled’urgenza lasciando Mahmet nello sconforto: MOMENTI DI SCONFORTO-d’urgente e Mehmet è sconvolto. Sermin vorrebbe fare un viaggio per farsi vedere con la figlia e Fikret. Ma Betul pensa che la madre guardi solo ai soldi. Dove eravamo rimasti Durante una cena Mehmet decide di chiedere ...

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in ... (comingsoon)

Anticipazioni Terra Amara puntata di domani 6 febbraio: trama puntata in onda martedì 6 febbraio 2024 della soap opera turca Canale 5.Zuleyha muore Il suo destino è in bilico Si preannunciano puntate sconvolgenti in questi giorni per quanto riguarda la soap turca. Infatti oggi Vahap ...Le anticipazioni turche di “Terra amara” annunciano un imminente dramma che riguarderà Zuleyha. La Antun infatti si troverà di nuovo a lottare tra la vita e la morte. “Terra amara”, anticipazioni ...